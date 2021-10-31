Валиева почти не оставляет вопросов о золоте Пекина. Но Туктамышева рвется отобрать у Тутберидзе третье место в сборной

Итоги «Гран-при Канады».

Фигурное катание. «Гран-при Канады»

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) — 265,08

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 232,88

3. Алена Косторная (Россия) — 214,54

Мужчины

1. Нэйтан Чен (США) — 307,18

2. Джейсон Браун (США) — 259,55

3. Евгений Семененко (Россия) — 256,01

4. Макар Игнатов (Россия) — 244,17

...8. Александр Самарин (Россия) — 224,20

Танцы на льду

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 210,97

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 200,05

3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 192,93

...5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 180,57

...9. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) — 160,66

Валиева набрала мужские баллы

Главный итог «Гран-при» вы видите в первой строчке таблицы. У 15-летней Камилы Валиевой — новый мировой рекорд, причем предыдущий перекрыт на 18 баллов. С таким же прогрессом на Олимпиаде в Пекине она наберет баллов 350. Хотя и сейчас от +32 от Туктамышевой и +51 от Косторной невероятно много.

Если серьезно, то даже феноменальные мужские 307, с которыми Нэйтан Чен выиграл за несколько часов до Валиевой, выглядят не так феноменально. Если мы пересчитаем коэффициенты за компоненты (у мужчин они весят выше), у Валиевой будет 292,81 балла. Вполне конкурентные с Ченом цифры.

С Ченом неплохо поконкурировал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко, который вытащил благодаря идеальной произвольной программе третье место и весьма спорно проиграл в борьбе за серебро Джейсону Брауну. Тот, конечно, снова не сделал ни одного четверного и брякнулся с одного из тройных акселей, но за счет высочайших компонентов (которые в целом он заслуживает) удержался выше.

Лью оказалась пузырем

А вот русские девушки подиум никому не отдали. Как ни пытаются эксперты за рубежом, да и мы сами, найти интригу в стартах с участием российских фигуристок, пока это гиблое дело. Можно, конечно, сказать, что снялась с турнира Кихира, что Хигути прыгнула хороший аксель, вдруг она сейчас еще поработает и начнет создавать конкуренцию... Но все это искусственно. Русский финал «Гран-при» вырисовывается все четче.

Хигути действительно можно выделить. «Короля Льва» там было узнать непросто, несмотря на платье леопардовых цветов, но главное, что Вакаба вышла на уровень плюсовых ультра-си. Правда, не попала с ребром на флипе и потеряла кое-где обороты. Четвертое место в итоге у другой японки — Маи Михары, которая заменила Кихиру и на ультра-си не замахивалась. И правильно. Когда борешься не за первые места, а четвертое, это самая правильная тактика.

Ну и, разумеется, никакого в помине четверного лутца и стабильного тройного акселя нет у Алисы Лью. Вчера последний получился, а сегодня уже были даунгрейд и падение. Такой контент Лью просто не выкатывает. И эксперты, которые прочили ей разбавление русской тройки и победу над Косторной и Туктамышевой, теперь выглядят смешно. Алексей Ягудин даже посоветовал им разбавлять... но мы не успели узнать что — его коллега Александр Гришин перехватил эту крамольную мысль.

Новая программа Косторной пока трагична и пустовата

Вчера большие вопросы вызвали оценки Косторной. Они снова подтвердили то, что знали все, — оценки ставятся не за навыки катания, а за репутацию. Алену забыли за год ее отсутствия и, как следствие, оценили в компонентах хуже, чем, например, Дарью Усачеву в США. Но сегодня можно было найти и другое объяснение.

Косторной, как вы могли слышать, поменяли перед «Гран-при» обе программы. На те, из-за которых она ушла из «Хрустального» к Евгению Плющенко (если конкретнее, короткую). Символизм этого шага можете оценить самостоятельно. Причем блюз в короткой выглядел отнюдь не безнадежно, но его сменили на «Нью-Йорк». Что ж, Даниилу Глейхенгаузу виднее.

Теперь Алена говорит, что лучше понимает Билли Айлиш в произвольной, чем Вивальди. В общем-то, ответ подогнать можно под любую ситуацию, но оказалось, что Lovely Косторной можно заменить на любую музыку — и аудитория этого не заметит. Алена выглядит в ней скорее трагично, чем как-то наполненно. Во многом это не вина фигуристки, а последствия всех тех событий и проблем с «физикой», которые она пережила за год. Хотя она отыгрывает у соперниц. Тройной аксель на сей раз получился со степ-аутом, но остальные элементы — чисто. 214,54 — это заслуженное третье место, и пока это неплохо. Показалось, что Алена после просмотра оценок сказала «чуть меньше», возможно, имея в виду, что на предыдущем турнире получила 218 баллов. Но то был турнир категории В, а не «Гран-при».

Туктамышева метит разбавить тутберидзевскую сборную

Двумя первыми же акселями Туктамышева сняла вопросы о серебре, сразу вырвавшись вперед относительно Алены. Также были сняты вопросы о предпочтениях западной публики. Комментатор CBC Меган Дюамель далеко не единственная, кто болеет за Лизу в битве с другими спортсменками-комсомолками. Весь прокат 24-летней россиянки шел под овации и визги канадской публики. Лиза настолько сейчас уверена в себе, что в аранжировку вернули фразу Are you ready? («Вы готовы?»), исчезнувшую на прошлом выступлении. 232,88 — в отличие от Финляндии, по компонентам она Валиеву теперь не обыграла, но зато от Косторной на расстоянии 4-5 баллов.

Но затем вышла Валиева — и сняла все вопросы о победителе. С какой легкостью она сделала три четверных — уму непостижимо. Надо признать, что такое «Болеро» уже смотрится. Желание повесить пекинское золото — инстинктивно. Но давайте все-таки будем заставлять себя сдерживаться. Вариантов, при которых медаль достанется не ей, достаточно. Первый называется Трусова. Второй — олимпийское давление, которое выбивало из колеи многих. Третий, в конце концов, — перенос зимней Олимпиады, который бы с выдохом облегчения встретили все зарубежные фигуристки мира. Но самая вероятная опция, Трусова, недавно получила травму. И отбрасывая весь политес, можно сказать, что проблемы Саши с ногой Камиле на руку.

На данный момент Валиева безупречна. Заслуженные и редкие объятия от Этери Тутберидзе. И привычные слова о небольших помарках. «Которые, правда, сегодня были небольшие», — подчеркнула Валиева на пресс-конференциях. Ну, хоть так.

Однако есть и еще один важный итог этого этапа. Туктамышева своим выступлением опередила баллы Трусовой недельной давности (232,88 против 232,37). Баллы с победным прокатом Щербаковой на чемпионате мира практически идентичны — а Анна сейчас не в форме. Короче, именно Лиза сейчас — второй номер сборной. И как минимум до декабря борьба за места в олимпийскую тройку будет даже интереснее, чем за лидерство. Тем, кому уже скучно смотреть на разгромы от Валиевой, можно сконцентрироваться на ней.