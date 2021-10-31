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«Смена короткой программы произошла абсолютно неожиданным образом». Косторная — о возврате музыки, из-за которой она ушла от Тутберидзе к Плющенко

Авторы:

Сергей Федоров
Дмитрий Кузнецов
Сегодня, 10:15
Алена Косторная. Фото Danielle Earl
Алена Косторная. Фото Danielle Earl
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Что сказали российские фигуристки после «Гран-при Канады».
Елизавета Туктамышева. Валиева почти не оставляет вопросов о золоте Пекина. Но Туктамышева рвется отобрать у Тутберидзе третье место в сборной

После произвольной программы три российские фигуристки, привычно занявшие весь подиум, были заметно измотаны. На пресс-конференции сидели со стаканчиками и постоянно пили, а включилась камера на моменте, когда Валиева грустно вздыхала из-за тяжелых условий своей работы. Что-то нельзя было сдавать в отеле: «Нельзя? Кошмар какой».

Но Камиле точно было не на что жаловаться — от своих соседок по столу она была в паре метров, но при этом 30 и 50 баллах (от Туктамышевой и Косторной соответственно). Поэтому ее типичные слова о помарках и том, что работать надо лучше, после мировых рекордов вызвали у соперниц доброжелательную, но улыбку.

Как оцените ваш прокат?

Валиева: Я очень рада сегодня кататься в Канаде. Счастлива, что у меня почти что получилось выполнить мою программу. С небольшими помарками. Но они были небольшие. Ну что? (смеется, обращаясь к Туктамышевой)

Туктамышева: — Безумно рада, что получилось качественно выполнить программу. Было не стопроцентное состояние перед выходом, снова день стал перебарыванием себя. Поэтому я счастлива, что все закончилось на такой положительной ноте.

Косторная: — Тоже очень рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, показать программу, исправить некоторые вчерашние ошибки. Да, к этому добавились другие, но в целом я довольна полученным результатом.

Камила, у вас новый мировой рекорд. Что это для вас значит?

Я постаралась в своей программе сделать все задуманное. Для меня это была главная задача. Очень рада таким оценкам... (глубоко выдохнула) Так, сейчас. У меня виски сморозились. (смеется) Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а оценки уже будут определять судьи. Можно меня ничего не спрашивать (шепотом, растирая виски)?

Вам есть после всех этих рекордов куда расти? Может, еще усложнять программу?

Всегда есть куда расти. Например, не делать степ-аут на акселе, делать немного лучше прыжки. Пока что усложнять не буду, буду катать этот контент.

Алена, как оцените смену обеих своих программ? Судьи, кажется, не совсем ее поняли, и по мнению многих болельщиков, вам поставили низкие компоненты.

Наверное, не мне судить, какие оценки я должна или не должна получать. Что я накатала, то и получила. Это решают специально обученные люди со стороны. Не могу что-то конкретное сказать по своим компонентам. Это было первое представление новых программ, в целом полученные оценки вполне соизмеримы с тем, что я накатала.

Как пришло решение о смене программ?

После Finlandia Trophy я вышла на вторую тренировку, мы прокатывали короткие программы, и после проката тренеры мне сказали, что мы меняем произвольную. Я не стала особо оспаривать это решение. И почему бы нет? Если новую программу я чувствую намного лучше.

Смена короткой программы произошла абсолютно неожиданным образом. Встал вопрос о показательном номере, я предложила тренерам в Ванкувере выступить под песню на английском, а во Франции на французском. Это должно быть приятно местной публике. Мне предложили программу New York, New York, которую я не показала в прошлом году (Из-за нее в том числе Косторная ушла к Плющенко. — Прим. «СЭ»). И когда я ее поехала, всем так понравилось, что решили поменять, потому что даже ненакатанный вариант смотрится гораздо лучше.

Елизавета, у вас прекрасная произвольная программа (на восточные мотивы, а вопрос от японской журналистки. — Прим. «СЭ»). Не могли бы рассказать об ощущениях от нее?

Thank you. Ой, я же по-русски говорю, совсем уже! (смеется) Когда впервые услышала музыку по предложению Никиты Михайлова, была влюблена и очарована этими произведениями. Это именно то, что я хотела. Мне кажется, мы попали в точку. Я хорошо чувствую свою программу, мне всегда приятно ее катать. Это большая радость для спортсмена — найти ту музыку, которую ты хочешь, но еще не знаешь, как она будет звучать.

Важный сезон, и я кайфую по жизни от того, что я делаю и от музыки, под которую выступаю. Надеюсь, зрители это тоже чувствуют то настроение, которое я передаю на льду. Это важно, чтобы болельщики получали отдачу и заряжались эмоциями после прокатов. Вот такие дела.

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