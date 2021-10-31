Что сказали российские фигуристки после «Гран-при Канады».

После произвольной программы три российские фигуристки, привычно занявшие весь подиум, были заметно измотаны. На пресс-конференции сидели со стаканчиками и постоянно пили, а включилась камера на моменте, когда Валиева грустно вздыхала из-за тяжелых условий своей работы. Что-то нельзя было сдавать в отеле: «Нельзя? Кошмар какой».

Но Камиле точно было не на что жаловаться — от своих соседок по столу она была в паре метров, но при этом 30 и 50 баллах (от Туктамышевой и Косторной соответственно). Поэтому ее типичные слова о помарках и том, что работать надо лучше, после мировых рекордов вызвали у соперниц доброжелательную, но улыбку.

— Как оцените ваш прокат?

Валиева: — Я очень рада сегодня кататься в Канаде. Счастлива, что у меня почти что получилось выполнить мою программу. С небольшими помарками. Но они были небольшие. Ну что? (смеется, обращаясь к Туктамышевой)

Туктамышева: — Безумно рада, что получилось качественно выполнить программу. Было не стопроцентное состояние перед выходом, снова день стал перебарыванием себя. Поэтому я счастлива, что все закончилось на такой положительной ноте.

Косторная: — Тоже очень рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, показать программу, исправить некоторые вчерашние ошибки. Да, к этому добавились другие, но в целом я довольна полученным результатом.

— Камила, у вас новый мировой рекорд. Что это для вас значит?

— Я постаралась в своей программе сделать все задуманное. Для меня это была главная задача. Очень рада таким оценкам... (глубоко выдохнула) Так, сейчас. У меня виски сморозились. (смеется) Я буду стараться катать чуть лучше, выполнять поставленную задачу, а оценки уже будут определять судьи. Можно меня ничего не спрашивать (шепотом, растирая виски)?

— Вам есть после всех этих рекордов куда расти? Может, еще усложнять программу?

— Всегда есть куда расти. Например, не делать степ-аут на акселе, делать немного лучше прыжки. Пока что усложнять не буду, буду катать этот контент.

— Алена, как оцените смену обеих своих программ? Судьи, кажется, не совсем ее поняли, и по мнению многих болельщиков, вам поставили низкие компоненты.

— Наверное, не мне судить, какие оценки я должна или не должна получать. Что я накатала, то и получила. Это решают специально обученные люди со стороны. Не могу что-то конкретное сказать по своим компонентам. Это было первое представление новых программ, в целом полученные оценки вполне соизмеримы с тем, что я накатала.

— Как пришло решение о смене программ?

— После Finlandia Trophy я вышла на вторую тренировку, мы прокатывали короткие программы, и после проката тренеры мне сказали, что мы меняем произвольную. Я не стала особо оспаривать это решение. И почему бы нет? Если новую программу я чувствую намного лучше.

Смена короткой программы произошла абсолютно неожиданным образом. Встал вопрос о показательном номере, я предложила тренерам в Ванкувере выступить под песню на английском, а во Франции на французском. Это должно быть приятно местной публике. Мне предложили программу New York, New York, которую я не показала в прошлом году (Из-за нее в том числе Косторная ушла к Плющенко. — Прим. «СЭ»). И когда я ее поехала, всем так понравилось, что решили поменять, потому что даже ненакатанный вариант смотрится гораздо лучше.

— Елизавета, у вас прекрасная произвольная программа (на восточные мотивы, а вопрос от японской журналистки. — Прим. «СЭ»). Не могли бы рассказать об ощущениях от нее?

— Thank you. Ой, я же по-русски говорю, совсем уже! (смеется) Когда впервые услышала музыку по предложению Никиты Михайлова, была влюблена и очарована этими произведениями. Это именно то, что я хотела. Мне кажется, мы попали в точку. Я хорошо чувствую свою программу, мне всегда приятно ее катать. Это большая радость для спортсмена — найти ту музыку, которую ты хочешь, но еще не знаешь, как она будет звучать.

Важный сезон, и я кайфую по жизни от того, что я делаю и от музыки, под которую выступаю. Надеюсь, зрители это тоже чувствуют то настроение, которое я передаю на льду. Это важно, чтобы болельщики получали отдачу и заряжались эмоциями после прокатов. Вот такие дела.