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Сегодня, 11:05

Знакомый Костомарова рассказал, что фигурист не переносит на дух

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бизнесмен и актер Алексей Карпов рассказал об общении с фигуристом Романом Костомаровым.

— Мы все понимаем, какая страшная штука случилась с Костомаровым. Поэтому видно, что некоторые люди начинают испытывать чувство неудобства рядом с ним. Мы-то с руками и ногами, а он — нет. Боятся как-то его потревожить. Но во мне он не вызывает никаких неудобств и уж тем более жалости. Ромка не любит, когда к нему относятся с жалостью. На дух не переносит. В отношении него это слово не подходит. «Мотивация», «жизнь», «сила», «доброта» — вот те слова, которые к нему относятся. Он здоровый, обаятельный и лучезарный мужик. Да, когда он снимает очки, то видно, что глаза все равно грустные. Мы даже общались на эту тему. Он говорил: «Лех, а как ты хотел? Полгода назад я бегал, прыгал, катался на коньках». Тогда понял, какая боль у него сидит внутри.

Когда ты с ним общаешься и тренируешься, то совершенно забываешь, что у него нет рук и ног. Это нивелируется энергетикой, которая у него просто зашкаливает. В общении Ромка не создает впечатление человека, который прошел через такое говно. Он своим примером показывает, что жизнь продолжается, — сказал Карпов «СЭ».

Алексей Карпов и&nbsp;Роман Костомаров. «Я называл его терминатором. Он реально как машина». Эмоциональный монолог о тренировках с Костомаровым

Роман Костомаров
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