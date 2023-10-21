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Сегодня, 11:15

Знакомый Костомарова рассказал, на какие темы лучше не общаться с фигуристом

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бизнесмен и актер Алексей Карпов рассказал «СЭ», что в общении с фигуристом Романом Костомаровым можно обсуждать любые темы, кроме истории с купанием в проруби.

— С ним спокойно можно было обсудить любые темы. Однажды он не пришел на тренировку, когда мы с ним договаривались, потому что его позвали на выступление фигуристов. Но меня не предупредил. Я его на следующий день спрашиваю: «Что ж ты не пришел и не позвонил?» Он со смехом отвечает «Лех, а как мне позвонить? У меня рук-то нет!» Или как-то его друг-фигурист запнулся о гантели и сказал: «Тебе было бы пофиг, потому что ног нет». Вроде и черный юмор, но мы все посмеялись. Приятно, что человек не зациклился на своей проблеме, а живет другими идеалами, эмоцией и жизненной мотивацией.

Говорить на любые темы при нем не возбраняется. Был единственный момент. Я обожаю купаться в проруби зимой, это моя отдушина. Но, к сожалению, не знал, что могло спровоцировать его болезнь, с чего все началось. Поэтому без задней мысли сказал: «Будешь мощным, красивым, здоровым атлетом. А дальше начнем купаться в проруби...» Тут я понял по реакции, что что-то не то, что по купанию есть пунктик. Я туда не полез и не стал расспрашивать, как и почему, — сказал Карпов «СЭ».

Алексей Карпов и&nbsp;Роман Костомаров. «Я называл его терминатором. Он реально как машина». Эмоциональный монолог о тренировках с Костомаровым

Роман Костомаров
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