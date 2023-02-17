Журова предположила, чем были вызваны слова Плющенко о переезде фигуристок в другую страну

Депутат Госдумы РФ Журова прокомментировала высказывания Евгения Плющенко о переезде фигуристок в другую страну.

«Это только эмоции. Плющенко — эмоциональный человек. Он только с виду другой. Наверное, Женя уже сам сожалеет о своих словах. Я не верю, что он такое сделает. И в какую другую страну Плющенко собрался уезжать? Просто был недоволен тем, как судили его учеников. Он всегда очень трепетно к этому относится, защищает их. Я не могу в полной мере его понять, поскольку выступала в виде спорта, где результат формируется объективно, а не субъективно. А когда оценки выставляют судьи, то всегда что-то нравится больше, что-то меньше. Фигурное катание постарались сделать максимально объективным, но все же некоторая доля субъективности остается. Отсюда и такие сильные эмоции», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).