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Железняков — о пении Загитовой: «Девочки повзрослели, идут своей дорожкой. Это их личное право — пусть пробуют»

Виталий Косик
Корреспондент
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал дебют олимпийской чемпионки Алины Загитовой в роли певицы на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

«Я слышал, что она исполнила песню с Zivert, но не слышал самого исполнения. Как отношусь к таким экспериментам? Девочки повзрослели, идут своей дорожкой. Это их личное право — пусть пробуют. Если это будет получаться хорошо и профессионально, пожалуйста. Если нет — не надо даже соваться, потому что тебя все знают, как звезду фигурного катания и если ты берешься за что-то новое, то должен держать уровень и быть не хуже своего основного амплуа. Я совершенно не против, что девочки чем-увлекаются, пробуют. Я даже поддерживаю их. Им же хочется тоже какого-то движения, каких-то новых проектов», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://metaratings.ru/news/khoreograf-zheleznyakov-otreagiroval-na-vystuplenie-zagitovoi-s-pevicei-zivert-228704/
Фигурное катание
Алина Загитова
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