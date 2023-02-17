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Сегодня, 21:06

Чайковская: «Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Ученики Плющенко допустили серьезные срывы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на высказывания Евгения Плющенко, который остался недоволен судейством на прошедшем первенстве России среди юниоров в Перми.

«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали сто процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», — приводит слова Чайковской Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 баллами. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-17-chaykovskaya-nikakoy-predvzyatosti-so-storony-sudeystva-net-ucheniki-plyushchenko-dopustili-seryeznyye-sryvy
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