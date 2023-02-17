Чайковская: «Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Ученики Плющенко допустили серьезные срывы»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на высказывания Евгения Плющенко, который остался недоволен судейством на прошедшем первенстве России среди юниоров в Перми.

«К сожалению, Женины спортсмены допустили серьезные срывы в короткой программе. Поэтому были такие низкие места у его учеников. В произвольной достать им было уже невозможно. Никакой предвзятости со стороны судейства нет. Всегда очень важна короткая программа, где нужно занять место как можно выше, потому что в произвольной догонять очень сложно. Если вы не откатали сто процентов короткую, то какие баллы вы хотите получить? Ничего предвзятого тут нет», — приводит слова Чайковской Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 баллами. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).