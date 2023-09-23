Жена Костомарова Домнина: «Некоторые врачи говорили: чего бороться, 48 часов осталось»

Супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала о госпитализации и борьбе за жизнь фигуриста. Спортсмен попал в больницу на фоне пневмонии в январе.

«Помню ли ту ночь? Тогда она казалась абсолютно обычной. Начали переживать, что, возможно, что-то сердцем, подстраховаться. Не могла предположить, что такое произойдет. Я спокойно с детьми легла спать, думала, сейчас там сделают анализы. Утром мне звонят, говорят: «Роман Сергеевич в кардиореанимации». Я его маме сразу позвонила. Диагноз сказали: пневмония с поражением около 90 процентов легких. Потом я узнала, что Романа сразу подключили на ИВЛ. Получается, за очень короткий промежуток времени ему уже не хватало воздуха. К утру 10-го числа он был на ИВЛ. Как мне рассказали, с такими анализами не живут. В какой-то момент выстрелила бактерия, гнойный стриптокок — из-за него и начался сепсис. Это просто стечение обстоятельств. На тот момент мне никто не говорил, что шансов на выживание 2%. Это я потом узнала. Некоторые врачи говорили — чего бороться, 48 часов осталось», — сказала Домнина в программе телеканала НТВ «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.