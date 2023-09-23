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Костомаров рассказал о переживаниях после госпитализации и ампутации конечностей: «Я часто плачу»

Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Роман Костомаров.
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о переживаниях после ампутации конечностей. Олимпийский чемпион в парном фигурном катании был госпитализирован из-за ухудшения состояния на фоне пневмонии в январе, после чего находился на аппаратах жизнеобеспечения.

«Наверное, все было сделано вовремя. Врачи не только спасли мне жизнь, но и сделали все, чтобы максимально облегчить будущую жизнь, чтобы я мог тренироваться. Помогла сильно моя партнерша Татьяна Навка, чтобы меня перевезли в хорошую больницу. Мне грех жаловаться. Морально от этого не легче. Спасает только семья рядом, общение с друзьями, что я могу видеть своих детей. Я часто плачу, раз в 2-3 дня, дочка меня за это наказывает», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Роман Костомаров
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