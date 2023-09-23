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Костомаров и Домнина об ампутации конечностей фигуриста: «Врачи еще на третий день сказали: «Пальцы точно не сохранить»

Костомаров и Домнина рассказали о госпитализации и ампутации конечностей фигуриста
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина поделились переживаниями из-за ампутации конечностей спортсмена. Олимпийский чемпион в парном катании был госпитализирован в январе и провел почти полгода в госпитале в Коммунарке.

«Медсестра говорила, что буквально за пару дней начал чернеть. Будто смола, зола тебя съедает. Да, потом отошло, но отошло до той части тела, что я имею сейчас», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Врачи сказали: «Пальцы точно не сохранить». Еще на третий день. Первые дни я не могла смотреть. Потом помню момент — я ручку его трогаю, а их просто нет. Ощущение такое. Врач сказал: «Они просто высохли». И это осознание того, что это неизбежно — это тяжело. Я увидела будто угли, высохшие косточки. Это невозможно представить. Ты понимаешь — что бы ни вкололи, невозможно спасти», — рассказала Оксана.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Роман Костомаров
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