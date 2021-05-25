Ясмина Кадырова и Иван Бальченко перешли к Тамаре Москвиной

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина сообщила, что выступающие в паре фигуристы Ясмина Кадырова и Иван Бальченко сами изъявили желание продолжить работу в ее группе.

«Решение перейти к нам было инициативой самой пары, — сказала Москвина РИА Новости. — Они подошли ко мне в Москве, когда я была на сборе по постановке программ. Ее перспективы в следующем году? Я ничего не могу сказать. Они приходят к нам работать, а места занимают на соревнованиях. Будут хорошо работать и кататься — займут свое место. Какое — не знаю, другие ведь тоже не спят, все работают. Пара попросилась ко мне, они будут работать, мы тоже будем работать».

Спортсмены в прошедшем сезоне заняли шестое место на чемпионате страны и стал третьими в финале Кубка России. Ранее пара работала в Перми под руководством Павла Слюсаренко.