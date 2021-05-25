Загитова встретилась с бывшим министром юстиции Японии
16:13
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с экс-министром юстиции Японии Кацутоси Канедой, сообщил политик в своем Instagram 25 мая. Ранее спортсменка прибыла в Японию на премьеру фильма «Пальма», где она снялась в эпизодической роли.
«Загитова, которая прибыла в Японию для рекламы фильма «Пальма», оказала мне честь своим визитом, — написал министр. — Я также помогаю в продвижении картины как советник продюсерского комитета. Надеюсь, что благодаря фильму многие заинтересуются Одатэ, родным городом Хатико. Приходите в кинотеатры».
19-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.
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