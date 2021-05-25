Загитова встретилась с бывшим министром юстиции Японии

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова встретилась с экс-министром юстиции Японии Кацутоси Канедой, сообщил политик в своем Instagram 25 мая. Ранее спортсменка прибыла в Японию на премьеру фильма «Пальма», где она снялась в эпизодической роли.

«Загитова, которая прибыла в Японию для рекламы фильма «Пальма», оказала мне честь своим визитом, — написал министр. — Я также помогаю в продвижении картины как советник продюсерского комитета. Надеюсь, что благодаря фильму многие заинтересуются Одатэ, родным городом Хатико. Приходите в кинотеатры».

19-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы.