Команда Тутберидзе в стихах поздравила Майю Хромых с днем рождения
15:54
Команда тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила российскую фигуристку Майю Хромых с днeм рождения. Сегодня, 25 мая, девушке исполнилось 15 лет.
«С днем рождения, Майя! Желаем, Майя, мы тебе Добра и радости в судьбе! Не унывать и не болеть, На льду и в спорте преуспеть!» — говорится в поздравлении.
Во время финала Кубка России по фигурному катанию Хромых заняла второе место.
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