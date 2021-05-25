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Команда Тутберидзе в стихах поздравила Майю Хромых с днем рождения

15:54
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Команда тренера Этери Тутберидзе в своем Instagram поздравила российскую фигуристку Майю Хромых с днeм рождения. Сегодня, 25 мая, девушке исполнилось 15 лет.

«С днем рождения, Майя! Желаем, Майя, мы тебе Добра и радости в судьбе! Не унывать и не болеть, На льду и в спорте преуспеть!» — говорится в поздравлении.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Во время финала Кубка России по фигурному катанию Хромых заняла второе место.

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