Ягудин — о тренировках Бузовой: «Фигурное катание давалось ей тяжело, но она ревностно штурмовала сложности с утра до ночи»
поделился своим мнением, кого следует пригласить на следующий сезон проекта Первого канала «Ледниковый период».
«Я могу хотеть приглашать много кого. Валуева, например. Или Киркорова. Но нужно понимать, что в «Ледниковом периоде» главное действующее лицо не я, а Илья Авербух — наш режиссер-постановщик всех спектаклей и номеров. Решения принимает он. Мне-то что нужно — прийти, прокомментировать и уйти. Да и не все согласятся. Я знаю, через что проходят приглашенные звезды проекта. На их плечах адский труд, каждодневные тренировки. Помню даже по примеру Ольги Бузовой, которой тяжело давалось фигурное катание. Но она ревностно с утра до ночи штурмовала все эти сложности», — сказал Ягудин.
Отметим, что Алексей работал комментатором прошлого сезона «Ледникового периода» в паре с Алиной Загитовой.
Полностью интервью Алексея Ягудина — здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/figurnoe-katanie-aleksey-yagudin-chem-seychas-zanimaetsya-yagudin-intervyu-1833583/
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