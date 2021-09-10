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Ягудин — о тренировках Бузовой: «Фигурное катание давалось ей тяжело, но она ревностно штурмовала сложности с утра до ночи»

16:50
Ольга Бузова (слева) и Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ольга Бузова (слева) и Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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поделился своим мнением, кого следует пригласить на следующий сезон проекта Первого канала «Ледниковый период».

«Я могу хотеть приглашать много кого. Валуева, например. Или Киркорова. Но нужно понимать, что в «Ледниковом периоде» главное действующее лицо не я, а Илья Авербух — наш режиссер-постановщик всех спектаклей и номеров. Решения принимает он. Мне-то что нужно — прийти, прокомментировать и уйти. Да и не все согласятся. Я знаю, через что проходят приглашенные звезды проекта. На их плечах адский труд, каждодневные тренировки. Помню даже по примеру Ольги Бузовой, которой тяжело давалось фигурное катание. Но она ревностно с утра до ночи штурмовала все эти сложности», — сказал Ягудин.

Отметим, что Алексей работал комментатором прошлого сезона «Ледникового периода» в паре с Алиной Загитовой.

Полностью интервью Алексея Ягудина — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/figurnoe-katanie-aleksey-yagudin-chem-seychas-zanimaetsya-yagudin-intervyu-1833583/

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Рустам Имамов все материалы автора

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