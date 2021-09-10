поделился своим мнением, кого следует пригласить на следующий сезон проекта Первого канала «Ледниковый период».

«Я могу хотеть приглашать много кого. Валуева, например. Или Киркорова. Но нужно понимать, что в «Ледниковом периоде» главное действующее лицо не я, а Илья Авербух — наш режиссер-постановщик всех спектаклей и номеров. Решения принимает он. Мне-то что нужно — прийти, прокомментировать и уйти. Да и не все согласятся. Я знаю, через что проходят приглашенные звезды проекта. На их плечах адский труд, каждодневные тренировки. Помню даже по примеру Ольги Бузовой, которой тяжело давалось фигурное катание. Но она ревностно с утра до ночи штурмовала все эти сложности», — сказал Ягудин.

Отметим, что Алексей работал комментатором прошлого сезона «Ледникового периода» в паре с Алиной Загитовой.

Полностью интервью Алексея Ягудина — здесь