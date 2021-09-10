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Татьяна Тарасова в этом сезоне вернется на позицию комментатора фигурного катания

16:30
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Олимпийский чемпион Игр в Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о том, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в этом сезоне вновь будет комментировать соревнования в прямом эфире.

«Олимпийский сезон для комментаторов — непростое испытание. Я знаю, с каким придыханием комментирует Татьяна Анатольевна Тарасова, она снова присоединится к нам в этом сезоне. Я сам прошел длинный спортивный путь, я знаю, что примерно происходит в нервной системе человека, который выходит на лед, и как это все отражается на нем. Мы не просто комментируем со стороны случившиеся факты — сделаны элементы или нет, как хорошо они сделаны. Часто нас что-то трогает до глубины души. Порой даже слезы бывают — не наигранные, а искренние. От восхищения. Не только от того, что человек сделал на соревнованиях, но и от осознания того, через что он прошел на пути к успеху», — сказал Ягудин.

Отметим, что Ягудин работает комментатором на Первом канале в паре с Александром Гришиным.

Полностью интервью Алексея Ягудина — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/figurnoe-katanie-aleksey-yagudin-chem-seychas-zanimaetsya-yagudin-intervyu-1833583/

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Рустам Имамов все материалы автора

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