Татьяна Тарасова в этом сезоне вернется на позицию комментатора фигурного катания
Олимпийский чемпион Игр в Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» рассказал о том, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в этом сезоне вновь будет комментировать соревнования в прямом эфире.
«Олимпийский сезон для комментаторов — непростое испытание. Я знаю, с каким придыханием комментирует Татьяна Анатольевна Тарасова, она снова присоединится к нам в этом сезоне. Я сам прошел длинный спортивный путь, я знаю, что примерно происходит в нервной системе человека, который выходит на лед, и как это все отражается на нем. Мы не просто комментируем со стороны случившиеся факты — сделаны элементы или нет, как хорошо они сделаны. Часто нас что-то трогает до глубины души. Порой даже слезы бывают — не наигранные, а искренние. От восхищения. Не только от того, что человек сделал на соревнованиях, но и от осознания того, через что он прошел на пути к успеху», — сказал Ягудин.
Отметим, что Ягудин работает комментатором на Первом канале в паре с Александром Гришиным.
Полностью интервью Алексея Ягудина — здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/figurnoe-katanie-aleksey-yagudin-chem-seychas-zanimaetsya-yagudin-intervyu-1833583/
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