Фигурист Алиев не выступит на турнире Nebelhorn Trophy

Российский фигурист Дмитрий Алиев не выступит на турнире Nebelhorn Trophy, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Решения будут приниматься после прокатов руководством Федерации фигурного катания на коньках России, но Алиев не планирует участвовать в турнире в Оберстдорфе», — сообщил источник.

В качестве запасных на турнир заявлены россияне Артур Даниелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

На этих соревнованиях сборная России должна подтвердить свое право на три олимпийские лицензии.

Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября в немецком Оберстдорфе.