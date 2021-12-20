Ягудин назвал предстоящий чемпионат России самым крутым за последние годы

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в интервью «СЭ» высказал мнение о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

— Будет ли он лучшим за последние годы? Однозначно. Потому что в парах, так понимаю, есть три основные пары, но также и четвертая, Павлюченко/Ходыкин, и они тоже могут. То есть здесь четыре пары на три места. В танцах посмотрим, кто будет третьим. Но туда я никогда не лез, потому что ничего не понимаю, что они там делают. Главное, чтобы была статная партнерша, ты был прекрасен и платье красивое. Единственное, что я знаю, — твиззл должен быть хорошо выполнен. Три стадии твиззла, но одну можно сорвать, главное — две сделать.

У мальчиков приблизительно все понятно, что ничего не понятно, кто будет в составе на Олимпиаде. У девочек самый сильный состав. Так что да, за последние годы это будет самый крутой чемпионат России. Очень жалко, что и Дашка Усачева, к сожалению, поломалась, и за нелепую травму Алены Косторной. Для фигуристов нормально, когда ты ломаешь ногу, тянешь спину, плечо, но кисть? Жалко, что мы ее потеряли.

Предолимпийский чемпионат России стартует 23 декабря, жеребьевка и первые тренировки пройдут 22-го числа.

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