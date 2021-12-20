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Подпишитесь на новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании!

09:30
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«Спорт-Экспресс» открывает новый YouTube-канал о фигурном катании — «Кваксель»! Кваксель — единственный оставшийся непокоренным фигуристами прыжок, аксель 4,5 оборота.

На канале будут проводиться регулярные эфиры с экспертами, выходить эксклюзивные интервью с фигуристами и тренерами и репортажи с места событий на главных турнирах — Олимпиаде, чемпионатах мира, Европы и России.

Наш первый эфир вышел сегодня — оживленный спор о прогнозах на чемпионат России устроили фигуристка и тренер Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков.

В ближайшее время также ждите видеоинтервью с Алексеем Ягудиным и Алексеем Железняковым.

Подписывайтесь на канал и узнавайте свежие новости из мира фигурного катания! Ждем ваших советов по контенту на канале и желаемым гостям. Среди первых подписчиков канала мы разыграем несколько десятков билетов на новогоднее шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» на «ВТБ Арене» в Москве с 30 декабря по 5 января.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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