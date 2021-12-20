«Мне абсолютно все равно, на каких местах закончат Олимпиаду наши одиночники». Жесткое заявление Ягудина

Олимпийского чемпиона достали преемники и поцелуи Медведевой и Милохина.

На минувшей неделе в Москве завершились съемки шоу «Ледниковый период». Победителей и призеров вы узнаете из новогодних выпусков, а гораздо раньше станут известны призеры чемпионата России по фигурному катанию, который стартует 23 декабря (22-го — жеребьевка и тренировки) в Санкт-Петербурге.

Алексей Ягудин подвел итоги одного шоу и дал прогноз на второе.

Участники «Ледникового» сходят с ума из-за 5,8. Не понимаю эту истерию

— Все выпуски «Ледникового периода» уже отсняты. В чем главный итог сезона, в чем он был особенным?

— В том, что такого количества очень сильных пар еще никогда не было. Может, я, конечно, запамятовал, потому что «Ледниковый период» идет не первый год, но очень высокий уровень. Мы говорили: казалось бы, что еще можно придумать? Но все равно придумывают! По артистическим находкам, по креативу, показанному парами, этот сезон отличается от предыдущих.

— Судейство было жестким, справедливым?

— Оно всегда прекрасно.

— Максим Траньков говорил, что жестко отсудил номер Евгении Медведевой и Дани Милохина по мотивам «Снежной королевы», потом посмотрел по телевизору, и вроде бы все было хорошо. А оценки уже стоят.

— Есть такое негласное правило: недоволен оценками — работай больше. Чтобы не было таких моментов, когда возникают вопросы, ставить 5,9 или 6,0. Или даже 5,8. Меня так учили. В этом проекте все равно ведь есть спортивная составляющая.

Татьяна Тарасова говорила мне, что в спорте надо быть даже не на две, а на десять голов выше, тогда не будет спорных решений. В «Ледниковом периоде», конечно, больше шоу, но оценки все равно есть, поэтому это правило работает.

Этой истерии по поводу 6,0, 5,8 или 5,7 я вообще не понимаю. Участники сходят с ума! И эта история постоянна и циклична. Она была и в прошлом году, особенно ближе к финалу. Вдруг какая-то невысокая оценка, и сразу такое расстройство! Я не понимаю. Ну, ребят, вы состоявшиеся люди, известные, успешные в своих профессиях, с детьми... и расстраиваться из-за каких-то 5,9 — вообще не понимаю смысла.

— Тут даже больше расстройства и недовольства оценками, чем в спортивном фигурном катании?

— Понятно, нельзя сравнить проигрыш чемпионата мира или Олимпиады с поражением на «Ледниковом периоде». Лично у меня проигрыш «Ледникового периода» заканчивался на следующий день после съемок. В спорте поражение остается в тебе надолго, потому что это твоя основная профессия. «Ледниковый период» я воспринимаю как шоу! Это развлечение для людей. Мы показываем, как люди, не имеющие опыта в фигурном катании, катаются и что из этого получается. Все.

Я подходил, но смысла нет объяснять людям — сегодня 5,9, завтра 6,0. У вас что, жизнь поменяется? На чем вы делаете акцент? А они делают. Наверное, это показатель того, что люди приходят не просто так покататься. Покататься можно и в Центральном парке в Москве.

Алексей Ягудин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Есть между Медведевой и Милохиным искра? Я с ними не живу

— Медведева и Милохин всех удивили финалом своего номера, поцелуем. Насколько это вас удивило? Это было сделано ради оценок или между ними есть какая-то искра?

— Есть ли между ними искра, надо спросить у них самих. Я с ними не живу — ни с одним, ни с другой. Ну поцеловались и поцеловались... Ну и что теперь? Мне вообще все равно. Ну, полижите друг другу (Возможно, друг друга — вы можете выбрать более понравившийся вариант, послушав Ягудина в видеоверсии. — Прим. «СЭ»). И что такого? Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает.

Даже шутили на эту тему, что все услышали комментарий Татьяны Анатольевны: «Мы ощущали секс, он летал в воздухе» (изображая Тарасову). И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться, обниматься».

— Интересно, что дальше поцелуев никто пока не зашел.

— Все-таки показывать на экранах-то что-то надо. А если мы пойдем дальше... Хотя наши участники, думаю, найдут чем удивить. Этот сезон удивил креативом, уверен, что и в дальнейшем они найдут фишечки, которые смогут превзойти поцелуй на льду.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Если подводить итоги сезона, какие пары максимально раскрыли свой потенциал?

— Раньше я говорил — Данька Милохин, Кирилл Зайцев, до сих пор штурмующий высоты здесь (Зайцев тем временем продолжал), Федя Федотов. Но вторую половину очень мощно провели Татьяна Тотьмянина с Иваном Колесниковым. Если вначале я сжимал Алину Загитову, как губку, потому что мне было страшно за них, боялся, чтобы ничего не произошло, то сегодня на одной из поддержек я всего лишь сжимал руку. Потому что переживаешь, понятно, что без разницы здесь — второе, третье, восемнадцатое место, но все равно это твоя супруга и хочется, чтобы все было идеально. Но она его выкатала, и даже не знаю, как ей удалось. Вот эти четыре пары. Гела Месхи был неплох, но все-таки чуть похуже, Макар Запорожский... Хороший, сильный состав был в этот раз.

Если мы потеряем еще кого-то, это совсем трагедия будет

— Одно шоу заканчивается , но на днях начинается другое — чемпионат России...

— Да, олимпийское шоу!

— Он будет лучшим за последние годы?

— Однозначно. Потому что в парах, так понимаю, есть три основные пары, но также и четвертая, Павлюченко/Ходыкин, и они тоже могут. То есть здесь четыре пары на три места. В танцах посмотрим, кто будет третьим. Но туда я никогда не лез, потому что ничего не понимаю, что они там делают. Главное, чтобы была статная партнерша, ты был прекрасен и платье красивое. Единственное, что я знаю, — твиззл должен быть хорошо выполнен. Три стадии твиззла, но одну можно сорвать, главное — две сделать.

У мальчиков приблизительно все понятно, что ничего не понятно, кто будет в составе на Олимпиаде. У девочек самый сильный состав. Так что да, за последние годы это будет самый крутой чемпионат России. Очень жалко, что и Дашка Усачева, к сожалению, поломалась, и за нелепую травму Алены Косторной. Для фигуристов нормально, когда ты ломаешь ногу, тянешь спину, плечо, но кисть? Жалко, что мы ее потеряли.

— Понимаю, что с Трусовой вы тоже не живете, но стоит ли нам ждать ее на чемпионате?

— Я лично жду! Буду комментировать чемпионат оттуда и новостей, что она не приедет, не слышал. Если мы потеряем еще кого-то, это совсем трагедия будет.

— Травмы в олимпийский сезон — это закономерность? Или это происходит потому, что все рискуют и выкладываются на 200%?

— (мотая головой) Так сложилось. Это спорт, не «Ледниковый период». Хотя тут тоже у одних мениск [Татьяны Волосожар], у Макара Запорожского с плечом проблемы, у других камни постоянно идут, это я про Таню Тотьмянину. Кто у нас еще там поломался? Ближе к финалу даже у нас травмы, а чего говорить о спорте высоких достижений? Жаль.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У наших мужчин нет шансов на тройку на Олимпиаде

— Мужчин не будут показывать в прямом эфире Первого канала. Они не заслужили?

— Не показывают, значит, не заслужили. Может, они подумают уже наконец-то: «Как так, всех показывают, а нас нет?» Может, причины не в отсутствии эфирного времени, а в том, что мы не можем откататься чисто ни разу. Вряд ли они об этом будут задумываться.

— Вы в последние годы сохраняли либеральное отношение к нашим мужчинам, но в этом сезоне стали жестче.

— Ты раз посмотрел — где-то пожалел. Второй посмотрел, третий, четвертый. Жалеешь. Но как я сказал в эфире, просто надоело по-человечески. Знаете, что надоело? Они могут. На тренировках всё прыгают, и на шестиминутной разминке. Выходят — ничего не делают. Мне абсолютно все равно, как они закончат. На каких местах. Мне не все равно, где мы будем в командном турнире. Естественно, хочется, чтобы они были повыше, но я понимаю, что ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо чудесное не произойдет. Но хочется, чтобы у команды было золото, а не серебро, как на прошлой Олимпиаде.

— Чтобы было золото, кто должен выступать от мужчин в командном турнире?

— Ой... Пытались посчитать, но дело в том, что короткую программу катают 10 человек, а произвольную — только 5. И по итогам короткой можно так улететь, что потом никакая девочка тебя не спасет. У федерации будет сложнейшая задача — понять, кто пойдет и кто не пойдет на эти смены, кто из парней откатает две короткие и две произвольные программы в Пекине. В тех же танцах ребята будут бороться за самые высокие награды. Непонятно, что тут загадывать.

— Если конкретнее — у нас есть Камила Валиева с тройным акселем, выступающая так, что она должна катать все программы на Олимпиаде. Но ей 15 лет, олимпийское давление. Что делать?

— Решать федерации. У нас три квоты в женском одиночном, в Пекин поедут три очень сильные девчонки, способные втроем подняться на подиум. В команднике светит потенциальное золото. Кого ставить? Прогнозируя (показывает пальцами кавычки), что Камила выиграет личный турнир, а в командник поставить других? Извините, но Камиле Валиевой еще надо отобраться на Олимпиаду. Для начала. Мы говорим — да, конечно, она поедет, но все-таки есть чемпионат России. Разделять и ставить, допустим, Валиеву на командник, чтобы в личном у других был шанс на золото? (всплескивает руками)

Что делать на Олимпиаде — уж точно не мне решать. Мне толькос остается надеяться на то, что наши одиночники наконец покажут то, что они в реальности умеют делать

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мы не единственная страна с QR-кодами

— У вас классный аккаунт в TikTok. Как придумываете идеи для видео?

— Им занимается няня наших с Таней детей. Она помогает находить смешной материал. Вместе с ней ищем. Времени занимает нереальное количество! Потом она снимает, монтирует видео и выкладывает в TikTok. Я даже не захожу туда. И она на меня орет: «Леша, выставляй! Уже надо по времени». Я говорю: «У меня «Ледниковый». Няня: «Нет! Уже надо выставлять! Время уходит!» Снимаем-то мы для Instagram, но озвучка и всякие эффекты идут из TikTok.

— Не устаете от такого количества съемок для соцсетей?

— Нет. Няня все равно же все готовит, спрашивает, нормально ли мне. Она экономит огромное количество времени.

— Сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса «омикрон». Слышали, опасаетесь или уже ничем вас не испугать?

— Если фамилию Загитовой и Ягудина... Ладно, причем тут Ягудин, что ты придумываешь совсем? Если фамилии Медведевой и Загитовой, может, кто-то и не слышал, то «омикрон» знают все.

Как на него реагировать? Слушайте, я вакцинировался и сплю спокойно. Это как с налогами — заплатил и спи спокойно. Люди почему-то настолько скептически к этому вопросу относятся... А я топил и буду топить за просьбы вакцинироваться.

Мы удивляемся, что нас куда-то закрывают, что-то нам не позволяют, вводят QR-коды... По всему миру происходит одно и то же. Мы не единственная такая «ужасная» страна с такой «ужасной» политикой. Все равно введут эти QR-коды. Почему не вакцинироваться и не спать спокойно? Я не понимаю этой истерии. Мы типа «против»! Против чего? Своего же здоровья? Непонятно.