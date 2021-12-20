Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ягудин рассказал, как сжимал Загитову, «как губку»

13:25
Теги:

Олимпийский чемпион, ведущий «Ледникового периода» Алексей Ягудин в интервью «СЭ» поделился подробностями того, как переживал за выступления участников шоу вместе с соведущей Алиной Загитовой.

— Если подводить итоги сезона, какие пары максимально раскрыли свой потенциал?

— Раньше я говорил — Данька Милохин, Кирилл Зайцев, до сих пор штурмующий высоты здесь, Федя Федотов. Но вторую половину очень мощно провели Татьяна Тотьмянина с Иваном Колесниковым. Если в начале я сжимал Алину Загитову, как губку, потому что мне было страшно за них, боялся, чтобы ничего не произошло, то сегодня на одной из поддержек я всего лишь сжимал руку. Потому что переживаешь, понятно, что без разницы здесь — второе, третье, восемнадцатое место, но все равно это твоя супруга и хочется, чтобы все было идеально. Но она его выкатала, и даже не знаю, как ей удалось. Вот эти четыре пары. Гела Месхи был неплох, но все-таки чуть похуже, Макар Запорожский... Хороший, сильный состав был в этот раз.

Полностью интервью с Алексеем Ягудиным читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Катастрофа для мирового хоккея: НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
В Ижевске подросток с ножом по просьбе отца напал на врача
1
1
Реклама