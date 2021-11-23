Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Валиева: «Всегда есть конкуренция. Ты не можешь отдохнуть, потому что видишь, что все остальные работают»

Валиева высказалась о конкуренции в фигурном катании
15:04
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о конкуренции в женском фигурном катании.

«Есть всегда конкуренция. Ты катаешься, делаешь свой максимум, смотришь на других, а другие делают еще больше. Значит, надо еще сделать, все постоянно работают. Нет такого, что вот, надо отдохнуть. Ты не можешь отдохнуть, потому что видишь, что все остальные работают», — сказала Валиева в эфире японского телевидения Get Sports.

В октябре 2021 года 15-летняя Валиева победила на этапе серии «Гран-при» в Канаде, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=JnkXyXOkHno

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
Россиянин покончил с собой на рейсе из Египта в Самару
0