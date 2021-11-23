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Тутберидзе: «Валиева продолжает развивать и усложнять программы. Это достойно уважения»

Тутберидзе высказалась о результатах Камилы Валиевой
14:51
Камила Валиева с Этери Тутберидзе. Фото Getty Images
Камила Валиева с Этери Тутберидзе. Фото Getty Images
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Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе верит в успешное будущее своей ученицы. Она считает, что девушка не перестанет двигаться вперед и учить сложные элементы.

«Даже не знаю, с чем ее сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать, учить четверные, то есть фигуристка не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться. Фигурное катание настолько ушло вперед, что это [путь Валиевой в спорте] достойно уважения», — сказала Тутберидзе в эфире японского телевидения Get Sports.

Сама фигуристка заявила, что решение Тутберидзе взять ее к себе в группу сильно повлияло на ее карьеру.

«Мы с мамой решили, что нужно двигаться дальше, и пришли к Этери Георгиевне. Мама сказала: «Если Этери Георгиевна тебя возьмет, ты продолжаешь кататься. Если нет, то пробуешь себя в танцах», — добавила Валиева.

В октябре 2021 года 15-летняя Валиева победила на этапе серии «Гран-при» в Канаде, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=JnkXyXOkHno&feature=youtu.be

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Виктория Кравченко все материалы автора
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