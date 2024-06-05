ФФККР опубликовала основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появились списки фигуристов, которые вошли в основной состав национальной команды на следующий сезон.

Основной состав сборной России выглядит следующим образом:

Одиночное катание: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко;

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

В резервный состав среди одиночных фигуристов попали Софья Акатьева, Вероника Жилина, Дарья Садкова, Роман Савосин и Макар Игнатов. В партном катании среди резервистов оказались Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, в танцах на льду — Анна Коломенская и Артем Фролов.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже организация дважды продлевала отстранение. Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.