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Сегодня, 15:17

ФФККР опубликовала основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2024/25

Алина Савинова
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На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появились списки фигуристов, которые вошли в основной состав национальной команды на следующий сезон.

Основной состав сборной России выглядит следующим образом:

Одиночное катание: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко;

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков;

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

В резервный состав среди одиночных фигуристов попали Софья Акатьева, Вероника Жилина, Дарья Садкова, Роман Савосин и Макар Игнатов. В партном катании среди резервистов оказались Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, в танцах на льду — Анна Коломенская и Артем Фролов.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже организация дважды продлевала отстранение. Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: https://fsrussia.ru/sbornaya
Фигурное катание
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Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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