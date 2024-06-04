Медведева примет участие в забеге на Никольской улице

Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в забеге в рамках Недели легкой атлетики на Никольской улице, сообщает ТАСС.

В мужском забеге с участием музыкантов за победу поборются певец Toni, музыкальный исполнитель и финалист шоу «Голос. Дети» Акмаль, третьим участником станет комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.

Неделя легкой атлетики начнется 4 июня на Никольской улице и закончится 9 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.