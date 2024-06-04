Медведева примет участие в забеге на Никольской улице
Российская фигуристка Евгения Медведева примет участие в забеге в рамках Недели легкой атлетики на Никольской улице, сообщает ТАСС.
В мужском забеге с участием музыкантов за победу поборются певец Toni, музыкальный исполнитель и финалист шоу «Голос. Дети» Акмаль, третьим участником станет комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев.
Неделя легкой атлетики начнется 4 июня на Никольской улице и закончится 9 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.
Источник: https://tass.ru/sport/20981945
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