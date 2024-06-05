Джокович успешно перенес операцию на колене и может успеть восстановиться к Уимблдону

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович успешно перенес операцию на колене, сообщает журналист Саша Озмо в социальных сетях.

«Операция Джоковича прошла успешно. Минимум три недели на восстановление, но это лучший из возможных исходов», — написал Озмо.

Ранее французские СМИ сообщили, что Джокович может пропустить Уимблдон, который состоится с 1 по 14 июля.

Ранее Джокович из-за травмы колена снялся с «Ролан Гаррос». В четвертьфинале турнира в Париже он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом.

После снятия сербского теннисиста с Открытого чемпионата Франции на стадии 1/4 финала первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер.