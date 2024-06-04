Костомаров — о возвращении на лед после болезни: «Поначалу на коньках очень боялся упасть»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, как происходило его возвращение на лед после болезни.

«Сначала держался за бортик. Потом потихонечку попытался ходить по льду, просто переставляя ноги. Как маленький ребенок, которого первый раз выпустили на лед с пингвином. Макс Ставиский с Ильей Авербухом с двух сторон меня держали, пытаясь что-то подсказывать: типа — попробуй почувствовать, как работают мышцы. Я даже почти обиделся: мол, чего вы со мной общаетесь, будто я вообще никогда в жизни не катался? Что я, звезда из шоу-бизнеса на льду или кто?» — цитирует Костомарова RT.

Фигурист также признался, что в начале испытывал страх.

«Я очень боялся упасть, потому что без рук тебе не на что падать, разве что на локти. То есть нечем даже как-то подстраховать себя. Именно тогда я вдруг реально понял, какой дикий страх испытывают те, кто приходил к нам на проект, вообще не умея кататься. Даже жалко их стало», — добавил он.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.