Валиева впервые выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила» 22 июля

Фигуристка Камила Валиева впервые выступит в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» 22 июля в Сочи, сообщается на сайте шоу.

Также ее выступления ожидаются 24-29 июля и 31-го числа.

15 мая Навка сообщила, что 18-летняя фигуристка получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в ледовом шоу.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге.

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