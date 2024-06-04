Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:51

Валиева впервые выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила» 22 июля

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева впервые выступит в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» 22 июля в Сочи, сообщается на сайте шоу.

Также ее выступления ожидаются 24-29 июля и 31-го числа.

15 мая Навка сообщила, что 18-летняя фигуристка получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в ледовом шоу.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге.

Валиева возвращается! Она будет выступать на большом льду

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Навка
0
Читайте также
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: российские фигуристы пропустят международный сезон-2024/25

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости