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Сегодня, 21:08

Медведева: «Поняла, что бег — это, наверное, не мое»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в забеге на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

24-летняя спортсменка заняла последнее, 3-е место в забеге, уступив блогерам Helen Yes и Милана Хаметова. На последних метрах россиянка сделала аксель в полтора оборота.

«Для меня это попадание в знакомую соревновательную среду. Я понаблюдала за девчонками и за мальчишками, которые за кулисами готовятся к забегу, впала в стресс, успокоилась. Вначале стартанула и на середине прямой поняла, что бег — это, наверное, немного не мое. Я вспомнила, что я фигуристка, и решила прыгнуть одинарный аксель, потому что могу. Это была импровизация. Классно. Мне понравилось. Здесь здоровская атмосфера и публика», — сказала Медведева.

Неделя легкой атлетики началась во вторник, 4 июня, на Никольской улице и завершится 9 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.

Евгения Медведева
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