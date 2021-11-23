Энберт: «Мишина и Галлямов обошли в Японии сильных Тарасову и Морозова, но их успех был ожидаем»

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию оценил старт олимпийского сезона для пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые победили на этапе «Гран-при Японии».

«Это пара чемпионов мира, — приводит слова Энберта «Газета.Ru». — То, что они победили на этапе Гран-при, не может быть удивительно. Мишина и Галлямов обошли в Японии сильных Тарасову и Морозова, но их успех был ожидаем. Я с удовольствием поздравляю их и Тамару Николаевну Москвину. Мне довелось тренироваться в ее группе и кататься под ее руководством, это профессионал своего дела и суперспециалист. И я очень рад, что российские фигуристы побеждают. Наши все молодцы».

Он также отметил, что очень ждет, когда у Нины Михайловны Мозер и Влада Жовнирского тоже подрастут фигуристы, которые будут побеждать на «Гран-при» и бороться с нынешними парами уже как новое, подрастающее поколение.

Напомним, что 13 ноября Мишина и Галлямов набрали 227,28 балла по сумме короткой и произвольной программ на «Гран-при Японии». Второе место заняла еще одна российская пара, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (213,27), на третьей строчке — японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).