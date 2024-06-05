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Сегодня, 07:14

Роднина: «У любого человека не может быть нормальной реакции на продление отстранения российских спортсменов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2024/25.

«У нас сезон заканчивается в декабре 2024 года. Значит в этом году до международных соревнований не будут допускать. Как можно относиться к этому решению?! У любого человека не может быть нормальной реакции на такое. Когда идет подобное наказание ни за что... Какая может быть реакция?! Естественно, негативная», — цитирует Sport24 Роднину.

Решение об отстранении российских спортсменов от всех соревнований под эгидой ISU действует с марта 2022 года.

Аделия Петросян. Источник: российские фигуристы пропустят международный сезон-2024/25
Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-653507-rodnina-o-prodlenii-otstraneniya-rossiyskikh-figuristov-u-lyubogo-ne-mozhet-byt-normalnoy-reaktsii-na-takoye
Фигурное катание
Ирина Роднина
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