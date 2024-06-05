Роднина: «У любого человека не может быть нормальной реакции на продление отстранения российских спортсменов»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2024/25.

«У нас сезон заканчивается в декабре 2024 года. Значит в этом году до международных соревнований не будут допускать. Как можно относиться к этому решению?! У любого человека не может быть нормальной реакции на такое. Когда идет подобное наказание ни за что... Какая может быть реакция?! Естественно, негативная», — цитирует Sport24 Роднину.

Решение об отстранении российских спортсменов от всех соревнований под эгидой ISU действует с марта 2022 года.