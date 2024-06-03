Тарасова считает, что конгресс ISU не имеет права замалчивать вопрос допуска российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что члены Международного союза конькобежцев (ISU) отвечают за дальнейшее развитие организации, поэтому они не имеют права на предстоящем конгрессе замалчивать вопрос допуска российских спортсменов.

Конгресс ISU пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

«Я считаю, что вопрос допуска россиян к стартам под эгидой ISU должен стать главной темой конгресса организации. На протяжении многих десятилетий они участвовали в них и побеждали. Даже думать нельзя о том, что наш вопрос не будет рассмотрен — они не имеют на это права, ведь тогда с олимпийским отбором будет настоящая ерунда. И они сделают это своими руками. Я рассчитываю на благоразумие людей, отвечающих за развитие видов спорта, которые входят в состав союза», — цитирует Тарасову ТАСС.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. Позже организация дважды продлевала отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.