Медведева проиграла блогерам забег на Никольской, сделав аксель на финише

Российская фигуристка Евгения Медведева проиграла свой забег на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Соперницами 24-летней спортсменки стали блогеры Helen Yes и Милана Хаметова.

Медведева пришла к финишу последней, сделав аксель в полтора оборота на последних метрах.

Неделя легкой атлетики началась во вторник, 4 июня, на Никольской улице и завершится 9 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.