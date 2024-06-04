Источник: российские фигуристы пропустят международный сезон-2024/25
Российских фигуристов не допустили к международным турнирам в сезоне-2024/25
Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в следующем сезоне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.
Ближайший совет ISU пройдет 8 июня. Отмечается, что решение может измениться лишь «при условии серьезных перемен в политической плоскости».
Ранее на официальном сайте ISU был представлен рейтинг фигуристов. Ни один российский спортсмен не попал в список из-за отсутствия выступлений на международных турнирах более чем за два года.
Решение об отстранении российских спортсменов от всех соревнований под эгидой ISU действует с марта 2022 года.
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