Валиева назвала любимую пищу в детстве и сейчас

Фигуристка Камила Валиева назвала любимую пищу в детстве и сейчас.

«На тот момент (четыре года назад. — Прим. «СЭ») у меня был бзик на гематоген — я скупала его везде. Сейчас я люблю лосось в разных его проявлениях. С тех пор гематоген я больше не ела», — сказала Валиева в интервью «Первому каналу».

17-летняя Валиева является победительницей Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании, чемпионкой Европы 2022 года, чемпионкой мира среди юниоров (2020). Фигуристка с 2018 года тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.