CAS завершил слушания по делу Валиевой, решение будет вынесено в январе

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) завершила слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой. Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз суда, решение будет вынесено в январе 2024 года.

Первые слушания по делу 17-летней спортсменки прошли с 26 по 28 сентября, после чего их отложили и продолжили 9 и 10 ноября. Теперь коллегия рассмотрит и подготовит решение по делу, а также основания. Ожидается, что стороны будут уведомлены о вердикте к концу января 2024 года.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.