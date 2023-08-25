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Сегодня, 12:13

В CAS сообщили о поступлении письма сборной США с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой

Микеле Антонов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) в ответ на запрос «СЭ» отреагировали на новость о подаче сборной США письма с просьбой о допуске представителей на закрытые слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«От имени Спортивного арбитражного суда (CAS) подтверждаем, что письмо от команды США по фигурному катанию поступило в офис суда CAS. Ответ будет сообщен команде в установленном порядке», — сообщили «СЭ» в пресс-службе CAS.

Ранее олимпийская сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального секретаря Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риба с призывом допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям по делу Камилы Валиевой.

Камила Валиева
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