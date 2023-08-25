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Сегодня, 11:30

Тренер Морошкин: «Дэвис и Смолкин по делу поехали на Олимпиаду, это не обсуждается»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тренер и хореограф группы Тамары Москвиной Николай Морошкин в интервью «СЭ» поделился мнением о танцевальной паре Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

— Дэвис/Смолкин — это вау-эффект?

— Конечно. Благодаря Игорю Шпильбанду. Прекрасно составленные программы, высокого уровня элементы, все четко и музыкально.

— То есть блата не было?

— Смотрел воочию тот предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге. Если не брать во внимание лидеров, то было еще 3 прекрасные пары. Мне очень понравились Морозов/Багин, я всегда остаюсь в восторге от работы Николая Морозова. Две их программы были очень стильными. Худайбердиева/Базин- великолепная произвольная программа с точки зрения идеи и музыкального сопровождения. Дэвис/Смолкин были для меня самыми конкретными. Очень чистое исполнение всех элементов, которые были очень музыкальны. Четкое и понятное взаимодействие между партнером и партнершей. Все пары Игоря Шпильбанда выделялись тем, что партнеры ведут партнершу в танце. И Глеб Смолкин очень в этом хорош.

— И они по делу поехали на Олимпиаду?

— Да. На 100%, это не обсуждается.

— Сложно спорить о танцах с танцором, но приведу популярный аргумент — мол, Глеб ее постоянно «возил».

— Партнер в танцах всегда сильнее. Давайте скажем, что это тренерский талант Шпильбанда — выделять партнеров. В танцах на льду сильный партнер — сильная пара. Никита Кацалапов, Скотт Моир, Чарли Уайт и еще много таких примеров.

— Этим фигурное катание лишается интриги. «Факел» может обыграть «Зенит» в футболе, Яметова Валиеву — никогда.

— Шанс выиграть есть всегда, похожие случаи происходили. Те, кто видели катание Валиевой вживую, могут согласиться с тем, что ее нереально сложно обыграть. Скорее всего, Камила самая сильная фигуристка в истории. «Зениту» тоже очень сложно будет обыграть «Манчестер Сити», разве что у «Сити» удалят восемь футболистов и останутся только Де Брейне, Холланн и вратарь.

Николай Морошкин с&nbsp;фигуристами Петром Гуменником, Дмитрием Козловским и&nbsp;Александрой Бойковой. «Счастливый человек не будет писать комментарий. Им просто не хватает любви». Хореограф группы Москвиной — о хейтерах и смене гражданства

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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