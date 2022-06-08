Туктамышева надеется, что повышение возрастного ценза пойдет на пользу спортсменам

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Думаю, уже многие слышали новость о повышении минимального возраста фигуристов для выступления на взрослых соревнованиях. Что могу сказать. Я была и на месте тех, кто побеждал в юном возрасте, и сейчас на месте тех, кто соревнуется с юными спортсменами, которые делают сложный контент с самого детства и чувствуют себя в нем очень уверенно. Для меня такая конкуренция тоже послужила мотивацией не останавливать свое развитие и продолжать пробовать новое.

Наверное, это правильно с точки зрения сохранения ментального и физического здоровья, но кажется, что теперь и юниорские соревнования выйдут на новый, еще более сложный уровень. Хочется верить, что в конечном итоге такие изменения будут стимулом к продолжению карьеры и пойдут на пользу спортсменам», — написала Туктамышева в соцсетях.

Ранее конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

Конгресс Международного союза конькобежцев проходит в Пхукете и продлится до 10 июня.