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Сегодня, 17:50

Гербольдт считает, что увеличение участников ЧМ по фигурному катанию повлияет на судей

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Фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на увеличение числа участников чемпионата мира по фигурному катанию.

«Увеличение количества участвующих на чемпионате мира фигуристов повлияет в первую очередь не на самих спортсменов, а на судей. Они будут еще больше времени проводить за судейскими столиками, может быть у них замылятся глаза. Им будет сложнее.

Со стороны участников особой разницы не вижу — каждый спортсмен приезжает к своему времени и на других особенно не смотрит. Для них ничего особо не поменяется", — цитирует Гербольдт «Газета.ru».

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев расширил число участников ЧМ по фигурному катанию начиная с сезона-2024/25.

Так, после квалификации число спортсменов может увеличиться до 54 в мужском и женском одиночном катании, до 40 — в танцах на льду и до 32 — в спортивных парах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/08/17895098.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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