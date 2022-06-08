Гербольдт считает, что увеличение участников ЧМ по фигурному катанию повлияет на судей

Фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на увеличение числа участников чемпионата мира по фигурному катанию.

«Увеличение количества участвующих на чемпионате мира фигуристов повлияет в первую очередь не на самих спортсменов, а на судей. Они будут еще больше времени проводить за судейскими столиками, может быть у них замылятся глаза. Им будет сложнее.

Со стороны участников особой разницы не вижу — каждый спортсмен приезжает к своему времени и на других особенно не смотрит. Для них ничего особо не поменяется", — цитирует Гербольдт «Газета.ru».

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев расширил число участников ЧМ по фигурному катанию начиная с сезона-2024/25.

Так, после квалификации число спортсменов может увеличиться до 54 в мужском и женском одиночном катании, до 40 — в танцах на льду и до 32 — в спортивных парах.