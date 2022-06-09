Щербакова поблагодарила болельщиков за подарки и поддержку

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в соцсетях. Она показала, что ей дарят болельщики.

«Спасибо моим болельщикам за такие классные, милые и памятные подарки. Очень вас люблю и ценю такую невероятную поддержку», — написала Щербакова.

Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).