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Сегодня, 01:09

Щербакова — о подарках от болельщиков: «Ценю такую невероятную поддержку»

Щербакова поблагодарила болельщиков за подарки и поддержку
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Из личного архива

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в соцсетях. Она показала, что ей дарят болельщики.

«Спасибо моим болельщикам за такие классные, милые и памятные подарки. Очень вас люблю и ценю такую невероятную поддержку», — написала Щербакова.

Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года в женском одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).

Фигурное катание
Анна Щербакова
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