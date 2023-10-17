Трусова призналась в двух фобиях

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что боится плавать и летать.

«Полететь в космос или поплыть в океанские глубины? Я боюсь и того, и другого. Для меня страшно быть и в космосе, и на глубине. Когда я плаваю, то все время боюсь, что кто-нибудь или что-нибудь выплывет из глубины. И также на самолете даже боюсь летать», — сказала Трусова Okko Sport.

19-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

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