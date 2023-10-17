Ковалев пропустит сезон из-за перелома ноги

Российский фигурист Артем Ковалев пропустит сезон-2023/24 из-за травмы.

«Ребята, всем добрый вечер! Хочу сообщить вам не очень приятную новость. К сожалению, этот сезон я пропускаю из-за травмы. Упал с четверного тулупа и сломал ногу. 12 октября был прооперирован и сейчас лежу дома восстанавливаюсь», — написал Ковалев в своем Telegram-канале.

В июле этого года Ковалев получил стрессовый перелом левой большеберцовой кости голени. Он занял пятое место на чемпионате России-2023.