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Сегодня, 16:59

Трусова не выбрала Ди Каприо любимым актером и не в восторге от его внешности

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александра Трусова и Леонардо Ди Каприо.
Фото «СЭ»

Российская фигуриста Александра Трусова в ходе блиц-опроса выбрала своего любимого актера.

19-летняя спортсменка выбрала Криса Хемсворта. Самая известная роль 40-летнего американца — бог грома Тор в кинематографической вселенной Marvel.

Кроме того, в ходе опроса Трусовой попался выбор между Томом Холландом и Леонардо Ди Каприо. Фигуристка выбрала первого и рассказала, почему не любит Ди Каприо.

«Не люблю Леонардо Ди Каприо. Меня, наверное, убьют просто все его фанатки, но я не люблю. Мне не нравится он как актер. И на внешность тоже», — сказала Трусова в интервью Okko Sport.

В феврале «СЭ» составил топ-10 лучших фильмов о любви всех времен и народов, в который попал «Титаник» с участием Ди Каприо.

Источник: Okko Sport
Фигурное катание
Александра Трусова
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