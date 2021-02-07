Плющенко рассказал, что перед Трусовой стоит задача победить на чемпионате мира
20:46
Тренер российской фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко оценил выступление спортсменки в произвольной программе Кубка Первого канала. Двукратная чемпионка мира среди юниоров допустила падение.
«Все нормально. Рабочий прокат. Будем двигаться дальше. У нас впереди чемпионат мира.
Какой настрой? Только побеждать», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю