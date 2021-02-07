Плющенко рассказал, что перед Трусовой стоит задача победить на чемпионате мира

Тренер российской фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко оценил выступление спортсменки в произвольной программе Кубка Первого канала. Двукратная чемпионка мира среди юниоров допустила падение.

«Все нормально. Рабочий прокат. Будем двигаться дальше. У нас впереди чемпионат мира.

Какой настрой? Только побеждать», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.