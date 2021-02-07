Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

В Москве завершился Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победу в турнире одержала команда Алины Загитовой. В общей сложности «Красная машина» набрала 2634,95 балла.

Команда Евгении Медведевой «Время первых» набрала 2606,21 балла.

Второй день соревнований завершали выступления фигуристок, которые показывали свои произвольные программы. Лучший результат показала Камила Валиева — 179,19 балла. Второй стала Анна Щербакова (169,06), третьей — Александра Трусова (163,33).

Дуэт Александра Степанова — Иван Букин выиграл произвольный танец на командном турнире. Они получили 134,20 балла. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали вторыми — 128,05, тройку замкнули Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Марк Кондрнатюк получил лучший бал за произвольную программу у мужчин (196,23). Он опередил Михаила Коляду (195,02) и Макара Игнатова (176,43).

Пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов выиграла произвольную программу (158,45) в своем виде. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с ошибкой на выбросе получили 77,80 балла. У Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — 80,24 балла.