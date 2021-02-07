Туктамышева сделала два тройных акселя в произвольной программе на Кубке Первого канала

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с помарками исполнила произвольную программу на Кубке Первого канала.

Она с ошибкой на приземлении сделала тройной аксель, каскад тройной аксель+двойной тулуп (также с помаркой на трикселе, приземлив его через тройку), тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер. Фигуристка набрала за свой прокат 150,41 балла.