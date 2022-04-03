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Фигурное катание

Сегодня, 14:15

Тарасова ответила на вопрос о самом популярном виде спорта в России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о самом популярном виде спорта в России.

«Какой вид спорта я считаю номером один в России? Я об этом не задумывалась. Вы что, Ирину Константиновну [Роднину] цитируете? Меня об этом уже 20 человек спросили. Я считаю, что фигурное катание — прекрасный вид спорта. Это все, что я хочу сказать по этому поводу», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

Ранее Ирина Роднина заявила что не считает футбол главным видом спорта в России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-otvetila-na-vopros-o-vide-sporta-nomer-odin-v-rossii/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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