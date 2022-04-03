Тарасова ответила на вопрос о самом популярном виде спорта в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о самом популярном виде спорта в России.

«Какой вид спорта я считаю номером один в России? Я об этом не задумывалась. Вы что, Ирину Константиновну [Роднину] цитируете? Меня об этом уже 20 человек спросили. Я считаю, что фигурное катание — прекрасный вид спорта. Это все, что я хочу сказать по этому поводу», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

Ранее Ирина Роднина заявила что не считает футбол главным видом спорта в России.