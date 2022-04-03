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3 апреля, 23:40

Журанков объяснил, почему Тутберидзе нельзя считать лучшим тренером сезона

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный телекомментатор, эксперт YouTube-канала «Кваксель» в эфире об итогах сезона высказал свою точку зрения о том, почему Этери Тутберидзе не является лучшим тренером сезона.

— Тутберидзе шла на определенный результат — три из трех в женском турнире, — объяснил Журанков. — И в том, что произошло с Валиевой, есть огромная ответственность тренерского штаба, и это сразу убирает огромное количество плюсов. Тренер должен все учитывать. Она 15-летняя девочка. Серебро Тарасовой/Морозова для меня потерянную бронзу не перевешивает. Для Этери Георгиевны женщины — главный вид.

Его поддержала фигуристка и тренер Бетина Попова:

— Произошедшее с Валиевой — максимально спортивный фактор, максимально близкий к тренерской деятельности фактор. Тренер несет полную ответственность за спортсмена. А российский «Оскар» у меня взяла бы Светлана Соколовская, сто процентов.

Самые яркие моменты эфира и список лауреатов ледового «Оскара» по мнению наших экспертов можно посмотреть здесь.

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Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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