Илья Геркус: «Нравится искренность, бесстрашие Трусовой. Идет напролом»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, большой поклонник фигурного катания, в интервью «СЭ» объяснил, почему болеет за Александру Трусову.

— За кого из фигуристок болеете персонально?

— За Сашу Трусову, Камилу Валиеву и Аню Щербакову. Именно в таком порядке. Саша — феноменальный боец с несгибаемым характером. Для девочки, которой нет еще и 18, это что-то невероятное!

У Ани, конечно, тоже железный характер. Что доказала блестящими победами. Вспомним Челябинск. Или Пекин. Но катание Саши никого не оставляет равнодушным. Нравится ее искренность, бесстрашие. Идет напролом. Сказала, что сделает на соревнованиях пять четверных, — и упорно шла к этой цели. В конце концов получилось, причем не где-то — на Олимпийских играх!

А тройной аксель, который молотит и молотит в короткой программе? Иногда думаешь — ну зачем? Прыгни двойной, не рискуй. Исполнила бы его в Пекине — могла бы за золото побороться. Но для нее принцип важнее. Это внушает огромное уважение.

Очень нравится мне и Камила. В 2019-м, когда еще выступала по юниорам и пробилась в финал «Гран-при», который проходил в Турине, мы с дочкой специально туда полетели — посмотреть на Валиеву. Уже тогда было видно — растет звезда. С точки зрения атлетизма, хореографии, катания это идеальная фигуристка, без слабых мест.

Если бы не скандал, в Пекине Камила завоевала бы золото и в команднике, и в личном турнире. Но девочку морально уничтожили. Чего только стоят семь часов, проведенные на заседании CAS! После такого стресса невозможно выйти на лед и чисто откатать программу.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Александра Трусова стала серебряным призером в одиночном женском катании.