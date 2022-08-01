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Сегодня, 11:29

Тарасова: «Без наших самых сильных девочек занимать первые места — это просто аморально»

Тарасова поддержала высказывание Тутберидзе о легитимности выдачи титулов без участия фигуристов из России
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала высказывание Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при» и чемпионата мира без участия фигуристов из России.

«Думаю, что идею Этери Тутберидзе стоит поддержать и другим деятелям фигурного катания.

Без наших самых сильных девочек занимать первые места — это просто аморально. Надо знать, что твой соперник сильнее, но такого, увы, не хотят видеть. Когда все катаются среди сильных, то стать сильнейшим среди них престижнее и достойнее. Борьбу и соперничество хотят убрать. Тогда зачем просто так кататься?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-08-01-tarasova-tutberidze-stoit-podderzhat-bez-nashikh-samykh-silnykh-devochek-zanimat-pervyye-mesta-prosto-amoralno
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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